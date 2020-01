MILANO – L’ex centrocampista del Milan, Stefano Eranio, ha commentato la rinascita di Rafael Leao ai microfoni di MilanTv. Ecco le sue parole:”Non per Ibra, secondo me. E’ perchè il gol penso sia la medicina migliore per qualsiasi calciatore. A maggior ragione per uno come Leao, che viene etichettato per quello impreciso sotto porta. La coppia con Zlatan funziona, Ibra ha alleviato le tensioni“.