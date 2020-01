MILANO – Era tutto pronto in Casa Milan per la firma del nuovo contratto di Antonee Robinson, ma negli ultimi minuti sono sorti dei problemi tra i due club. Secondo le ultime notizie tra il Milan e il Wigan non sarebbero stati d’accordo sulle modalità di pagamento. La dirigenza spera di trovare un accordo entro le 20.00 per il terzino americano, che ha già lasciato Casa Milan.