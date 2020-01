MILANO – Il Milan Femminile sta per mettere a segno il primo colpo per il mercato: Pamela Begic. La centrocampista slovena offensiva classe ’94 rinforzerà il centrocampo di Maurizio Ganz. Nella passata stagione la giocatrice ha vestito la maglia dell’Empoli e, grazie alle 7 reti in 13 presenze, ha contribuito a portare le azzurre in Serie A. La Begic arriva dall’Apollon Limassol con le quali ha anche disputato anche alcune partite di Champions League.