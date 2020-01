Ecco i precedenti proprietari della 21 di Zlatan Ibrahimovic

MILANO – Alla fine Ibrahimovic ha scelto la numero 21 per la sua nuova avventura in rossonero. Dieci numeri in più rispetto all’11 indossata dal 2010 al 2012. Dalla stagione 1995/96, quando i numeri divennero fissi, sono stati ben undici i giocatori ad avere indossato la nuova maglia di Ibrahimovic. Il più noto? Naturalmente Andrea Pirlo. L’ultimo ad averla indossato è Lucas Biglia che proprio quest’estate è tornato ad avere la numero 20. Ecco l’elenco di tutti i precedenti proprietari della maglia numero 21:

Dal 1995-96 al 1996-97, Mauro Tassotti

1997-98: Giuseppe Cardone

Dal 1998-99 al 2000-01: Federico Giunti

Dal 2001-02 al 2010-11: Andrea Pirlo

2011-12: Maxi Lopez

Dal 2012-13 al 2013-14: Kevin Constant

2014-15: Mark van GInkel

2015-16: Alessandro Matri

2016-17: Leonel Vangioni

Dal 2017-18 al 2018-19: Lucas Biglia