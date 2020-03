Donnarumma: non solo il Real Madrid sullo sfondo

MILANO – Il futuro di Gianluigi Donnarumma resta in dubbio. Il suo contratto scade nel 2021 e sulle sue tracce, sicuramente, figura il Real Madrid. I blancos, da sempre, sono attenti alle sorti del portiere italiano. Secondo quanto riportato dal The Sun, una buona notizia per il Milan potrebbe arrivare dall’interesse delle merengues per il portiere spagnolo De Gea, che sembra ai ferri corti col suo club, il ManUTD, cosa che potrebbe rappresentare un’occasione proprio per la squadra di Zidane.