Donnarumma e Bonaventura: rinnovo o addio?

MILANO – Il Milan è pronto a incontrare Mino Raiola per discutere del futuro di Gigio e Jack, entrambi nella scuderia del noto agente. Come riporta Tuttosport, il buon esito della trattativa per Zlatan può aiutare molto nella trattativa per il rinnovo, che però non si preannuncia facile, specie per l'estremo difensore classe 1999. I dirigenti rossoneri non vogliono rischiare di perdere Donnarumma a costo zero (Gigio ha il contratto in scadenza nel 2021), ma dovranno presentare un'offerta importante, come un ingaggio da almeno 7 milioni all'anno per convincerlo. Sul fronte Jack invece, la situazione pare più morbida e un rinnovo a cifre facilmente concordate arriverà presto.