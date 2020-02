MILANO – Se domenica sera i giocatori di Inter e Milan si affronteranno sul campo di calcio per il derby di Milano, le vecchie glorie delle due squadre, ma anche vip, si daranno battaglia sul campo di Padel dalle 11.00 alle 14.00 sotto le torro del City Life. In totale saranno 32 giocatori. Non è la prima volta che a Milano si giochi un derby su questo tipo di campo: il 18 novembre 2018 la coppia rossonera Brocchi-Albertini trionfò sulla questa nerazzurra Toldo-Berti.