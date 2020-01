MILANO – Domani pomeriggio il Milan, dopo la vittoria in campionato contro il Cagliari per 2 a 0, scenderà nuovamente in campo per affrontare la SPAL nel match che vale i quarti di finale di Coppa Italia. Pioli, però, potrebbe dare un turno di riposo a Ibrahimovic, ancora non al top della condizione. Al posto dello svedese tornerà titolare Piatek al fianco di Leao. Altre dubbi per il tecnico riguardano: Conti-Calabri e Krunic-Kessié.