MILANO – Dj Ringo è intervenuto al programma radiofonico “Tutti Convocati” in onda sulle frequenze di “Radio 24“. Il popolare Dj ha paragonato Paquetà ai grandi chitarristi. Ecco le sue parole: “Paquetà l’anno scorso sembrava un fenomeno, ma il calcio è così. Anche ai grandi chitarristi capitano serate in cui non vengono gli assoli...”.