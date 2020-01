MILANO – Il noto tifoso del Milan e direttore creativo di Virgin Radio, Dj Ringo, ha parlato a “Radio Sportiva” per commentare il ritorno di Ibrahimovic in rossonero. Ecco le sue parole: “Il ritorno di Ibrahimovic è molto positivo, anche a 38 anni vale molti giocatori di A. Inoltre carica l’ambiente, dà una scossa a uno spogliatoio che ha qualche elemento che non ha certo dato il massimo. Ibrahimovic farà pochi gol, ma saranno pesanti e varranno tre punti. Ibra is back“.