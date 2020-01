Di Stefano: “Vedo un futuro per Suso, per Paquetà invece…”

MILANO – Intervenuto negli studi di Sky Sport 24 Peppe Di Stefano, giornalista di Sky, ha parlato delle prospettive di Suso con il Milan. Queste le sue parole: “Se Suso dovesse rimanere al Milan, tornerà disponibile. Con Paquetà, invece, il discorso è diverso perchè non giocava prima e secondo me non giocherà dopo. Lo spagnolo, invece, ha una qualità molto alta e se dovesse sorpassare questo momento di difficoltà, può essere reinserito in squadra e diventa una buona alternativa a Castillejo.”