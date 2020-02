Di Stefano: “Sparito l’affaticamento al polpaccio per Ibrahimovic. Con lui Leao”

MILANO – In diretta con lo studio di Sky Sport Peppe Di Stefano ha fatto il punto sul Milan dopo l’allenamento odierno e soprattutto su Ibrahimovic che oggi si è allenato a parte. Ecco le sue parole: “Allenamento questa mattina per la squadra di Pioli che si ritroverà domani per preparare la sfida all’Inter. Un po’ di ansia per le condizioni legate ad Ibrahimović, che però migliorano. L’affaticamento al polpaccio è smaltito, lavoro differenziato sul campo per non rischiare nulla in vista della sfida di domenica. Già da domani potrebbe tornare in gruppo. Si va verso un 4-4-2, con Musacchio favorito su Kjaer per guidare la difesa accanto a Romagnoli. A sinistra Theo Hernandez, con Conti sulla destra. A centrocampo Castillejo, Bennacer, Kessie e Chalanoglu. In attacco, accanto ad Ibrahimovic, dovrebbe agire Leao”.