MILANO -Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport 24, si è espresso su Krzysztof Piatek, sottolineando che il polacco, ad oggi riserva di Ibrahimovic, potrebbe lasciare il Milan qualora arrivassero offerte importanti: “Non so come finirà, il titolare oggi è Ibra, secondo me per Piatek lo spazio sarà sempre meno e se arrivassero offerte allettanti potrebbero essere prese in considerazione”