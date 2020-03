Di Marzio: “Spostare l’Europeo per recuperare il campionato”

MILANO – Anche l’ex allenatore del Napoli Gianni Di Marzio, contattato da TMW Radio, ha commentato la decisione di sospendere i campionati: “Non è mai troppo tardi. E’ un provvedimento che secondo me si doveva prendere prima, ma è giusto che adesso si sia più responsabili. Vedo purtroppo molti giovani irresponsabili: questo è un problema serio, ne va della salute nostra e dei nostri familiari. Dobbiamo stare attenti a seguire le disposizioni emesse. Spero che la stagione si concluda il più presto possibile. Bisogna fare di tutto per far completare il campionato, magari anche a porte chiuse se necessario. Vista l’emergenza e il bisogno di recuperare le partite, si potrebbe spostare l’Europeo”.

