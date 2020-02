Di Marzio: “Sia Ibrahimovic che Eriksen sono arrivati in maniera un po’ inattesa”

MILANO – Dallo studio di Sky Sport 24 è intervenuto il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Il giornalista ha parlato dell’arrivo in rossonero di Zlatan Ibrahimovic e di Eriksen all’Inter. Ecco le sue parole: “Eriksen ed Ibrahimovic sono arrivati entrambi a gennaio ed entrambi in maniera un po’ inattesa. Verso i primi di dicembre non c’erano grandi segnali, sia da parte di Ibra che stava valutando altre opportunità, non era convintissimo, non sapeva neanche se continuare a giocare o meno. Anche per Eriksen non c’era la certezza che potesse arrivare già a gennaio, si paventava il possibile arrivo a giugno. Poi poco prima di Natale Ibra ha detto sì al Milan e invece i primi di gennaio l’Inter ha capito che poteva ad arrivare ad Eriksen a condizioni di mercato favorevolissime. Sono due protagonisti, due grandi campioni ma tutto è successo all’improvviso da un mese a questa parte”.