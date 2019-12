MILANO – Secondo quanto raccontato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il Milan si sta muovendo molto sul mercato per acquistare un difensore: “In questo caso, prosegue la trattativa col Barcellona per Jean-Clair Todibo. Si sta provando questo colpo per la difesa, la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto, ma non c’è ancora intesa sulle cifre: gli spagnoli vogliono 25 milioni di euro con la possibilità di ricomprare il giocatore ad una cifra prestabilita”.