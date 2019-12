De Marchi: “Ibra? Sono curioso. Mi è sempre piaciuto come giocatore, ma il tempo passa per tutti…”

MILANO – Marco De Marchi, agente ed ex giocatore, in diretta su TMW Radio: “Ibra? Sono curioso. Mi è sempre piaciuto come giocatore, ma il tempo passa per tutti. Credo stia pensando di andare in Premier, anche se lo vorrei in Italia: alzerebbe la qualità del nostro campionato”. Intanto però il calciatore svedese non ha ancora dato una risposta al Milan. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà di Sportitalia, ecco dunque spuntare all’orizzonte rossonero Haaland. Sulla stellina del Salisburgo ci sono club inglesi (Manchester United e negli ultimi giorni anche il Chelsea), tedeschi (Borussia Dortmund e Lipsia), francesi (nelle ultime ore il Nizza ha preannunciato un’offerta importante), oltre ala Juve che è in lista da tempo.