De Grandis: “Tanti tifosi non vedevano l’ora di cacciare Suso. Era il capo espiatorio”

MILANO – Il noto giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis ha parlato del momento del Milan e di Suso, ceduto al Siviglia. Ecco le sue parole: “Operazione chiarezza: scegli di fare un modulo, che è il 4-4-2, e tutto sommato Piatek non va bene con Ibrahimovic, Suso è un’ala diversa da Castillejo, e quindi fai una scelta che sia commisurata al sistema di gioco che vuoi utilizzare. Il tifoso è molto emotivo, sentivo tanti tifosi del Milan che non vedevano l’ora di cedere Suso: nelle ultime stagioni invece secondo me aveva fatto anche bene, all’improvviso è diventato il capro espiatorio di ogni male”.