MILANO – Queste le parole di Stefano De Grandis a proposito delle ultime prestazioni fornite da Ante Rebic: “Ha fatto 5 gol in cinque partite e questo forse non c’è l’aspettavamo anche se l’anno scorso in Bundesliga aveva fatto 9 gol. Ora segna sia da seconda punta che da ala, dando in questo ruolo una consistenza precisa al Milan. Dopo Ibrahimovic, per impatto, Rebic è il giocatore più significativo di questo Milan.”