Dati (ex Fiorentina): “Quando Rui Costa tornò a Firenze si mise a piangere, ma i tifosi milanisti…”

MILANO – Contattato dai microfoni di calciomercato.com, Luciano Dati, ex fisioterapista della Fiorentina, ha ricordato un aneddoto riguardante Manuel Rui Costa: “Ci fu una grande festa allo stadio Franchi per il suo addio, con una grande cena. Quando tornò a giocare a Firenze con la maglia del Milan si mise a piangere alla vista del suo vecchio spogliatoio. Tuttavia i tifosi rossoneri lo criticarono, perché secondo loro doveva sputare sangue per la maglia del Milan. Io raccontai in diretta tv di quelle lacrime, tanto che mi chiamò subito Altafini e mi disse ‘ma cosa hai fatto?’.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...