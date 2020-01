Dani Olmo: “Felice che il Barcellona pensi di nuovo a me”

MILANO – Dani Olmo è nel mirino del Barcellona. Il centrocampista della Dinamo Zagabria, in scadenza di contratto a giungo 2021, ha commentato i rumors che lo rivorrebbero in blaugrana, dove è cresciuto prima del suo trasferimento in Croazia: “Mi rende felice l’idea che il Barcellona riconsideri la possibilità di farmi tornare a casa. Il mio obiettivo è quello di andare all’Europeo. E sarà difficile per me se nei prossimi sei mesi giocherò solo nel campionato croato. Voglio fare un passo avanti e non solo per andare a Euro 2020, anche per continuare a migliorare. Non è che mi offra, è che sono pronto a fare un passo avanti nella mia carriera. Ho trascorso sei anni a La Masía e mi hanno insegnato i valori per tutta la vita“. I catalani al momento però non hanno ancora avanzato un’offerta alla Dinamo Zagabria per riprendersi il 21enne, seguito anche dal Milan.