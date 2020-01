MILANO – Ai microfoni di “TMW Radio” è intervenuto Vincenzo D’Amico per commentare il ritorno in rossonero di Ibrahimovic. Ecco le sue parole: “Ibrahimovic non può risolvere tutti i problemi del Milan. Porterà sì personalità ed entusiasmo, ma serve anche altro ai rossoneri. In più ha 38 anni e non sappiamo come sta fisicamente”.