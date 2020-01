MILANO – Nelle ultime settimane si è parlato molto dell’interesse del Milan per il centrale del Chelsea Andreas Christensen. Il danese classe ’96 però non lascerà Londra durante questa finestra di mercato. Il difensore, dopo che Frank Lampard ha dichiarato di non voler perdere il ragazzo, vuole ricambiare la fiducia del suo allenatore. Non è escluso, però, che a fine stagione Christensen lasci i Blues. A riportare la notizia è “The Athletic”