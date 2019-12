Dalla Spagna – Todibo via solo in prestito

MILANO – Il 2019 del Milan si conclude nel peggiore dei modi perdendo contro l’Atalanta per ben 5 a 0. Gli uomini mercato rossoneri, ora, sono chiamati a rinforzare una rosa che ha molte falle. Tra gli obiettivi mercato di Boban e Maldini c’è il francese Jean-Clair Todibo, classe 1999 del Barcellona. Secondo il quotidiano spagnolo “Mundo Deportivo” il club catalano avrebbe dato il suo benestare alla cessione ma solo a una condizione: prestito secco. L’obiettivo dei blaugrana è quella di far avere un buon minutaggio al giovane francese sperando che la nuova squadra giochi pure in Europa League. Non solo il Milan è sulle tracce del giocatore: infatti il giocatore piace molto in Germania, Inghilterra e Francia. Ma le piste più concrete portano ai rossoneri e al Bayer Leverkusen, con il club teutonico che gioca anche la Europa League.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live