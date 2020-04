Dalla Germania: Milan-Rangnick, proseguono i contatti. Ma il tedesco ha tante offerte

MILANO – Attraverso il proprio profilo Twitter, Christian Falk, giornalista del quotidiano tedesco ‘Bild’, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla trattativa fra il Milan e Ralf Rangnick: “Le parti stanno ancora parlando, ma non sono state prese delle decisioni definitive. I contatti vanno avanti, non si può mai sapere. Forse troveranno una soluzione, ma Rangnick ha anche tante altre offerte importanti”.

