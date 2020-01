MILANO – Il sito parisfan.fr sta battendo da qualche giorno la notizia dell’addio di Thiago Silva, tanto che Leonardo starebbe pensando già a come sostituirlo. Il piano dei campioni di Francia è quello di scambiare l’ex Milan con Kalidou Koulibaly. Non uno scambio alla pari per cui verranno aggiunti anche 60 milioni di euro. Qualora il rumors dovesse essere confermato svanirebbe la possibilità di rivedere l’ex capitano del Brasile al Milan.