MILANO – Intervistato da Radio Sportiva, l’ex centrocampista Samuele Dalla Bona ha parlato così di Piatek. Queste le sue parole: “Piatek? Non me l’aspettavo, credevo che potesse imporsi al Milan. Giocare a Genova non è come giocare a Milano e lui ha pagato questo cambio di ambiente, non ha superato l’effetto SanSiro”