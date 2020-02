Dalic: “Rebic e il Milan hanno bisogno di tempo. Boban è l’uomo giusto: sa cosa serve alla squadra”

MILANO – Zlatko Dalic, allenatore dei vice campioni del Mondo della Croazia, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de “La Gazzetta della Sport“, ai quali ha anche parlato del Milan. Ecco le sue parole: “Tutto il Milan ha bisogno di tempo, non solo Rebic. Non si possono cambiare le cose in pochi mesi. Zvone è impegnato a costruire una squadra completamente nuova, con tanti giocatori diversi. La difficoltà aumenta quando sei al Milan, dove tutti aspettano i risultati del passato. Boban sa anche questo, è l’uomo giusto perché ha vissuto quegli anni e può capire cosa occorre alla squadra di oggi. Comprare giocatori che possano diventare campioni in futuro richiede pazienza. Quanta? Minimo due o tre anni, certo non sei mesi. Sei mesi sono troppo pochi anche per uno come il mio amico Zvone”.

