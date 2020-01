Daino: “Piatek in coppia con Ibrahimovic? Anche a 38 anni Ibra valore aggiunto per tutti…”

MILANO – Daniele Daino, ex difensore rossonero, ha rilasciato queste parole su Piatek ai microfoni di TMW Radio: “Piatek in coppia con Ibrahimovic? Anche se ha 38 anni, lo svedese è un valore aggiunto per chi gli gioca intorno. Riesce a far uscire fuori il meglio di tutti. Il suo arrivo ha scatenato entusiasmo e questo è benzina che permette a giocatori in difficoltà di poter cominciare a ritrovare una condizione migliore. Anche con Ibra il polacco ha chance di giocare e migliorare”.