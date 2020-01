Daily Mail – L’Aston Villa vuole un rossonero. Anzi due.

MILANO – Gli occhi dell’Aston Villa, club di Premier League, guardano con molto interesse in casa Milan. Infatti il club di Birmingham sta pensando a dure rossoneri per rinforzare la propria rosa. Il primo nome è quello del polacco Kris Piatek, il secondo, in base a quanto riferito dall’edizione odierna del “Daily Mail” sarebbe quello di Pepe Reina, per il quale l’Aston Villa avrebbe già fatto un sondaggio. Il portiere spagnolo classe ’82 ha il contratto in scadenza a giugno 2021.