Da SkySport: Milan, incontro per Politano dall’Inter

MILANO – Politano e il Milan: la trattativa è esplosa da un momento all’altro. Stando alle novità degli ultimi minuti riportate dall’autorevole giornalista Sky, Gianluca Di Marzio, il Milan ha incontrato oggi l’agente dell’esterno nerazzurro, Davide Lippi. “Un faccia a faccia in cui i rossoneri hanno messo in pratica una vera e propria irruzione a sorpresa – ha riferito Di Marzio – lo hanno chiesto all’Inter, il giocatore ha già dato la sua disponibilità e c’è l’accordo sull’ingaggio perché si sente chiuso nelle gerarchie di Conte”.

L’operazione è possibile dunque,: “L’arrivo di Politano adesso è vincolato alla formula: l’Inter vuole venderlo a titolo definitivo, non in prestito con diritto di riscatto. Questa è la condizione posta per il Milan che ora ci proverà, presto sono previsti contatti con l’Inter: c’è il sorpasso su Napoli e Fiorentina che lo avevano già chiesto”.

Sul calciatore ora all’Inter però, non solo i rossoneri. La possibile partenza di Under dalla Roma verso l’Inghilterra può aprire a Politano anche le porte giallorosse. Il ds giallorosso Petrachi pareva aver già ottenuto l’ok del calciatore (già nel mirino della Fiorentina), ma manca il sì dell’Inter, non disposta a cederlo in prestito.

CLICCA QUI>Intanto, è fatta per la prima cessione: il Milan incassa quasi 10 milioni!