Cuoghi: “Il Milan ha problemi di personalità e Ibra…”

MILANO – L’ex centrocampista del Milan Stefano Cuoghi ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb.com. Tra i temi affrontati anche il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole sullo svedese: “E’ praticamente indispensabile per il Milan di adesso. Serve perchè alza il livello di tutti dal punto vista dell’attenzione e della qualità. E’ chiaro che poi il progetto Milan non potrà basarsi su di lui ma adesso c’è bisogno di lui. Soprattutto porterà questa scossa. Poi va visto, sono anni che manca nel nostro campionato ma il giocatore c’è sempre e ha recuperato alla grande dall’unico infortunio avuto in carriera, quello al Manchester United. Il Milan oggi ha difficoltà soprattutto dal punto di vista della personalità e Ibra ne ha tanta“.