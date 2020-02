Cucchi: “Piatek e Suso rendimento al di sotto delle aspettative, inevitabile…”

MILANO – Queste le parole di Riccardo Cucchi ai microfoni di Milannews.it a proposito dell’ultimo mercato rossonero: “Il rendimento dei due partenti eccellenti dell’inverno rossonero è stato al di sotto delle aspettative, sopratutto per Piatek che era arrivato sull’onda di un entusiasmo giustificato da parte del Milan in virtù dei tanti gol segnati con la maglia del Genoa. Anche nella prima parte della sua avventura con i rossoneri era andato a segno con una buona continuità ma il calo di rendimento e l’arrivo di Ibrahimovic hanno reso inevitabile la sua cessione. Per Suso, invece, c’è un grande punto interrogativo anche perchè sono sempre stato un grande estimatore del calciatore spagnolo. Mi rendo, tuttavia, conto che facesse fatica ad essere apprezzato dai tifosi milanisti e ad essere determinante e decisivo durante il match. Probabilmente, quindi, è stata la scelta giusta la cessione sia per il giocatore che per il Milan.”