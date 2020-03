Crosetti: “Fino a metà maggio quella classifica non la conosceremo…”

MILANO – Maurizio Crosetti, giornalista de La Repubblica, ha parlato della situazione rinvii che ha colpito nelle ultime settimane la nostra Serie A: “Il campionato a porte chiuse è brutto, orribile, ma un campionato senza una vera classifica è peggio. Fino a metà maggio quella classifica non la conosceremo, sarà un esercizio teorico di ipotesi, tra le squadre (non solo di testa) esisterà sempre una zona di distacco, positivo o negativo, non colmabile. Quanti punti “veri” ha la Juve? Quanti l’Inter? Chi è in testa? Una cosa mai vista, un pasticcio inedito”.