Crespo: “Ibrahimovic, se sta bene fisicamente, può ancora dire la sua”

MILANO – L’ex attaccante del Milan Hernan Crespo è intervenuto, dall’Argentina, all’agenzia di stampa LaPresse. L’ex rossonero ha commentato l’arrivo di Ibrahimovic alla corte di Stefano Pioli. Ecco le sue parole: “Il Milan non poteva scegliere persona più adatta di Zlatan Ibrahimovic per cercare di risollevare le proprie sorti e per provare a fare quel salto di qualità che non è ancora riuscito in stagione ai rossoneri. Se sta bene fisicamente può ancora dire la sua e lo ha dimostrato anche con l’ingresso in campo contro la Sampdoria. Soprattutto sarà fondamentale per dare carattere al gruppo di Pioli”.