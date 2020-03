MILANO – Scuole e Università chiuse in tutta Italia da domani fino alla metà di marzo. Stando all’Ansa il Governo avrebbe preso questa decisione in queste ultime ore, a causa dell’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus nel nostro Paese.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...