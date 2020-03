Coronavirus – Le Azzurre sono bloccate in Portogallo

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS

MILANO – Il Portogallo ha deciso di sospendere i voti da e per l’Italia, a causa dell’emergenza Coronavirus. Le Azzurre di Milena Bartolini non riescono a tornare in patria, il volo charter che sarebbe dovuto partite alle 9 di questa mattina, dalla terre dei lusitani alla volta dell’Italia, non si è alzato è decollato. Non è servito scegliere di non giocare la finale di Algarve Cup, contro la Germania, da parte della nazionale femminile di calcio. Nelle prossime ore arriveranno aggiornamenti su questo frangente, ma non è escluso che Sara Gama e compagne decidano di volare verso un paese confinante con l’Italia e poi rientrare utilizzando altri mezzi di trasporto.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live