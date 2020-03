Coronavirus – I dati diffusi dalla Protezione Civile alle ore 18:00

MILANO – Sono più di mille i morti da Covid-19 in Italia. Lo ha reso noto la Protezione Civile, oggi alle ore 18:00, con una nuova nota stampa. Secondo quando comunicato oggi, quindi, sono morte 189 persona per il virus, per un totale di 1016 decessi dall’inizio dell’emergenza. Ammontano 1285, invece, i guariti nel novero dei quasi 13mila casi di positività al Covi-19.

