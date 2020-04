Coronavirus, Braida: “Gli sponsor avranno meno risorse, ripercussioni anche sul mercato”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Radio Sportiva, Ariedo Braida, ex direttore sportivo rossonero, ha parlato delle ripercussioni economiche che l’emergenza Coronavirus potrebbe avere sul mondo del calcio: “Ci saranno delle grandi ripercussioni a catena, anche sul mercato ovviamente. Gli sponsor avranno sicuramente meno risorse. La crisi mondiale, in quanto tale, colpirà tutti e lascerà un segno profondo. Sono certo che i numeri cambieranno, ma servirà tanto tempo per tornare alla normalità”.

