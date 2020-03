Coronavirus – Berlusconi lascia l’Italia

MILANO – Stando a ciò che riferisce ‘La Stampa’, Silvio Berlusconi ha lasciato l’Italia a causa dell’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus. L’ex patron rossonero, oggi presidente del Monza, è uscito dai confini nazionali su esplicita indicazione dei medici per ridurre il rischio di contagio. Ora il Cavaliere risiede in una villa a Valbonne, vicino Nizza.

