Coronavirus – Barcellona-Napoli, match di Champions League a rischio

MILANO – L’emergenza Coronavirus continua a tenere banco anche nel mondo del calcio. Dopo le notizie di oggi relative a Siviglia-Roma e Getafe-Inter, partite di Europa League, che non verrano giocate, almeno nell’immediato. I giallorossi che non sono riusciti a partite alla volta della Spagna, a causa della cancellazione dei voli imposto dal governo iberico, nei confronti dell’Italia, mentre il presidente degli avversari dei nerazzurri ha dichiarato che la sua squadra non partirà per Milano, in modo da salvaguardare la salute dei suoi atleti. Adesso anche il match tra Barcellona e Napoli è a forte rischio. I partenopei domani dovrebbero giocare il ritorno degli Ottavi di finale di Champions League, in terra catalana, ma difficilmente riusciranno a giocare contro i Blaugrana. Sempre a causa del divieto, delle autorità spagnole, nei confronti dei viaggi aerei con da o per l’Italia. Nelle prossime ore sono previsti aggiornamenti.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live