Coronavirus, Albertini: “L’Italia sta disputando una delle sfide più dure della storia”

MILANO – Intervistato dai microfoni del quotidiano spagnolo ‘Marca’, Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, si è espresso sull’emergenza Coronavirus: : “L’Italia sta giocando una delle partite più importanti della storia. Forse la più importante. Noi italiani siamo obbligati a sconfiggere il rivale più difficile: il COVID-19. Bisognerà dare il massimo, ma in poco tempo riusciremo a dire con orgoglio di aver vinto contro un terribile nemico”.

