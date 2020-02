MILANO – Giovedì sera il Milan affronterà la Juventus per la semifinale di andata di Coppa Italia. Il tecnico dei rossoneri, come quello della Juventus, non parlerà in conferenza stampa. Pioli rilascerà le sue dichiarazioni solamente ai microfoni del canale ufficiale, Milan Tv, e della Rai. Nel pomeriggio invece è prevista la rifinitura.

