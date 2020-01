MILANO – Mercoledì pomeriggio il Milan di Stefano Pioli affronterà, in Coppa Italia, la SPAL nello stadio di casa di San Siro. Un’accoppiata che, in questa competizione, non si vedeva dal lontano 1981 quando i rossoneri si imposero per 1 a 0. I precedenti totali sono tre:

7 settembre 1975: Milan-SPAL 1-0

22 giugno 1977: Milan-SPAL 2-0

2 settembre 1981: Milan-SPAL 1-0