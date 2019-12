MILANO – L’ultimo gol in Serie A di Andrea Conti risale al 13 maggio 2017, giorno di Atalanta-Milan, sfida che verrà disputata domenica alle 12:30 e nella quale il difensore rossonero incontrerà il suo ex allenatore e molti dei suoi ex compagni di squadra.. Il terzino al tempo realizzò la rete del momentaneo 1-0, poi Deulofeu pareggiò i conti a fine gara per il definitivo 1-1.