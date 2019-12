Compagnoni: “Sarebbe bello rivedere Ibra in Italia”

Ibrahimovic ha una personalità molto forte

MILANO – Maurizio Compagnoni presente negli studi di Sky Sport 24 ha espresso la propria opinione riguardo a Ibrahimovic. Il giocatore non si è ancora pronunciato per quanto riguarda il suo futuro, se sarà in Italia o meno, il Milan sta aspettando ma Boban e Maldini cominciano ad indispettirsi.

Compagnoni ha parlato così della situazione: “Sarebbe bello rivederlo in Italia. Ho qualche dubbio perà che possa assicurare il rendimento che tutti si aspettano. Già allo United non era stato molto brillante. A livello di personalità farebbe comodo a diverse squadre come Milan e Napoli, ma non dimentichiamoci che ha 38 anni”.