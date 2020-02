Commisso: “Non sono l’unico a parlare di arbitri, visto cos’è successo al Milan?”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate da fiorentinanews.com, Rocco Commisso, patron del club viola, è tornato a parlare di Var: “Sono molto rispettoso del calcio italiano. Voglio portarlo avanti. Ieri sera abbiamo visto quello che è successo al Milan in Coppa Italia. Non è solo Commisso che parla di ingiustizie, ci sono anche altre squadre. Fare passi avanti con il Var è un qualcosa di buono e doveroso per il calcio”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live