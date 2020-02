Colucci: “Mi spiace che Giampaolo non abbia avuto la possibilità di dimostrare il suo valore”

MILANO – Durante il programma radiofonico “Stadio Aperto“, in onda sulle frequenze di TMW Radio, è intervenuto Leonardo Colucci. Tra gli argomenti trattati dall’ex giocatore anche un pensiero sull’ex allenatore del Milan Giampaolo. Ecco cosa ha detto: “Marco Giampaolo, che fu mio compagno di squadra a Siracusa, lo ritengo tra i primi tre allenatori in Italia. Sa dare tutto sul campo e le sue squadre hanno una identità precisa. I suoi alti e bassi dipendono sempre dal suo voler restare a schiena dritta: mi dispiace non abbia avuto la possibilità di dimostrare il suo valore“.