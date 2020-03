MILANO – A TMW ha parlato Angelo Colombo, ex giocatore rossonero, a proposito della situazione in casa Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Non è una cosa normale perchè in questo modo, contattando un altro allenatore, si generano problemi invece di dare serenità. Ripeto, il Milan con Berlusconi era una società snella, trasparente, cristallina”.