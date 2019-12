Colombo: “Boban e Maldini pensano a Ibra come a un leader”

Ibrahimovic aiuterebbe Pioli a instillare regole

MILANO – Ibrahimovic è uno dei nomi di cui si parla di più in questo periodo, quale sarà la prossima squadra del giocatore non si sa ancora, il Milan comunque la sua offerta l’ha fatta ora bisogna aspettare. La giornalista del Corriere della Sera, Monica Colombo si è espressa in merito all’attaccante svedese che deve ancora pronunciarsi in via definitiva.

Queste sono state le sue parole a Radio 24: “So che nelle numerose telefonate che hanno avuto con Ibrahimovic, più ancora di un suo contributo tecnico, Boban e Maldini pensano a lui come supporto di leadership. Lo svedese aiuterebbe Pioli a instillare mentalità e regole. Ibrahimovic ora ha paura e forse nemmeno tanta voglia di mettersi in gioco ancora una volta”.